Bu caminin eşi benzeri yok...Kubbesi camla kaplı cami havadan görüntülendi Haberi

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( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta 4 haneli mahallede inşa edilen kubbesi camdan yapılı görkemli caminin eşi benzeri yok SİVAS



- Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyüne bağlı Bostandere mahallesinde inşa edilen cam kubbeli caminin eşi benzeri bulunmuyor. Sivas’ın en uç noktalarından olan Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyü Bostandere mahallesinde inşa edilen cam kubbeli cami güzelliği ile dikkat çekiyor. Sadece dört hanenin bulunduğu mahallede yakın çevresinde yerleşim bulunmayan arazide inşa edilen görkemli cami görenleri kendine hayran bırakıyor. Nakşibendi tarikatı Halidiye koluna mensup İslam alimlerinden Bekir Pehlivan’ın 2013 yılında 106 yaşında vefat etmesinin ardından defnedildiği yere inşa edilen caminin en belirgin özelliği kubbesinin camdan yapılmış olması. 2014 yılında yapımına başlanılan cami kubbenin tamamlanması ile hizmete açıldı. Caminin cam kubbesinin yapımı ise hiçte kolay olmadı. Cam kubbe çatlayıp kırıldığı için tam dört kez yeniden yapıldı. Son olarak ise 8 kat cam kullanılarak kırılması önlendi. Kubbenin yapımında yaklaşık 40 ton cam kullanıldı. Cam kubbenin altında Bekir Pehlivan’ın sandukası bulunuyor. Eşi benzeri bulunmayan cami havadan da görüntülendi. Cami hakkında bilgi veren Hayrullah Pehlivan, “Bu camide yatan zatı anlatmaya gücümüz yetmez. Çok büyük bir zat. Büyüklüğünü vefatından sonra anladık. Bu caminin yapımına 2014 yılında başladık. Tamamlayıp hizmete açtık. Kubbenin yapımı kolay olmadı. Tam dört kez kırıldığı için yeniden yapmak zorunda kaldık. En son 8 kat cam kullanarak yapmayı başardık. Küçük çatlaklar oluşsa da tehlikeli bir durum yok” dedi.

Caminin din görevlisi Yaşar Erol, camide ziyaretçilere hizmet ettiklerini belirtip, ziyaret etmek isteyen herkese kapılarının açıl olduğunu söyledi.





