Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bu caminin eşi benzeri yok...Kubbesi camla kaplı cami havadan görüntülendi

Bu caminin eşi benzeri yok...Kubbesi camla kaplı cami havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Benin İslam Kubbe Ziyaretçiler Irak 

-Cami detayları
-Röportajlar
-detaylar

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta 4 haneli mahallede inşa edilen kubbesi camdan yapılı görkemli caminin eşi benzeri yok SİVAS

- Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyüne bağlı Bostandere mahallesinde inşa edilen cam kubbeli caminin eşi benzeri bulunmuyor. Sivas’ın en uç noktalarından olan Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyü Bostandere mahallesinde inşa edilen cam kubbeli cami güzelliği ile dikkat çekiyor. Sadece dört hanenin bulunduğu mahallede yakın çevresinde yerleşim bulunmayan arazide inşa edilen görkemli cami görenleri kendine hayran bırakıyor. Nakşibendi tarikatı Halidiye koluna mensup İslam alimlerinden Bekir Pehlivan’ın 2013 yılında 106 yaşında vefat etmesinin ardından defnedildiği yere inşa edilen caminin en belirgin özelliği kubbesinin camdan yapılmış olması. 2014 yılında yapımına başlanılan cami kubbenin tamamlanması ile hizmete açıldı. Caminin cam kubbesinin yapımı ise hiçte kolay olmadı. Cam kubbe çatlayıp kırıldığı için tam dört kez yeniden yapıldı. Son olarak ise 8 kat cam kullanılarak kırılması önlendi. Kubbenin yapımında yaklaşık 40 ton cam kullanıldı. Cam kubbenin altında Bekir Pehlivan’ın sandukası bulunuyor. Eşi benzeri bulunmayan cami havadan da görüntülendi. Cami hakkında bilgi veren Hayrullah Pehlivan, “Bu camide yatan zatı anlatmaya gücümüz yetmez. Çok büyük bir zat. Büyüklüğünü vefatından sonra anladık. Bu caminin yapımına 2014 yılında başladık. Tamamlayıp hizmete açtık. Kubbenin yapımı kolay olmadı. Tam dört kez kırıldığı için yeniden yapmak zorunda kaldık. En son 8 kat cam kullanarak yapmayı başardık. Küçük çatlaklar oluşsa da tehlikeli bir durum yok” dedi.
Caminin din görevlisi Yaşar Erol, camide ziyaretçilere hizmet ettiklerini belirtip, ziyaret etmek isteyen herkese kapılarının açıl olduğunu söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı