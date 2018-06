Bu bölümden mezun olanların birçoğu meslek sahibi Haberi

-Rektör yardımcısının konuşması

( KAYSERİ -ÖZEL)- Mezun olanların arasında fırıncı, sanayici AFAD müdürü bile var KAYSERİ



- Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kayseri Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Bölümünden mezun olanların birçoğunun 30 yaş üstü ve meslek sahibi insanlardan oluşması 'Eğitimin yaşı yok' dedirtti. ERÜ Kayseri Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Bölümünde mezuniyet heyecanı yaşandı. Okuldan mezun olanların çoğunun sanayide, fırıncıda çalışıyor hatta AFAD İl Müdürlüğünde şube müdürlüğü yapıyor olması dikkat çekti. Ayrıca oto tamirciliği yapan 38 yaşındaki Serdar Selvi de okulu birinci olarak bitirdi. 15 Temmuz Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Kahraman mezun olan öğrencileri tebrik ederek; "Erciyes Üniversitesi bu yıl 40. Yılını kutluyor. Akademik hayatımızda kısa bir süre zarfında Erciyes Üniversitesi büyük başarılara imzalar atmıştır. Dünya sıralamalarındaki yerini ilk 500 arasında, bazı sıralamalarda ise ilk 200 arasına çekmiştir. Bu 40 yıllık bir üniversite için çok büyük bir başarıdır. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından okulu birincilikle bitiren Serdar Selvi, yaş kütüğüne ismini yapıştırdıktan sonra öğrenciler adına konuşma yaptı. Sanayide oto tamircisi olarak çalışan 38 yaşındaki Sevi, Atatürk ilkelerinin aydınlattığı yolda ilerleyen gençler olacaklarını belirterek, "Bugün bu seviyeye gelmemizde büyük katkıları olan okulumuzdan mezun oluyorum. İçimizde büyük bir acı ile büyük bir sevinç de yaşıyoruz. Gelecekte daha güzel başarılara imza atmak her zaman hedefimiz olmuştur. Bu hedefler doğrultusunda yılmadan, yorulmadan koşmak, çalışmak ve çabalamak başarılar yakalamak önemlidir. Bu görevi yerine getirirken üniversite hayatımız boyunca bize ışık olan, önümüzdeki problemleri aşmak için yardımcı olan değerli hocalarımıza, arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Değerli aileler bizleri okula gönderirken çok büyük emekler verdiniz ve üzerimize titrediniz. Geleceğimiz konusunda artık korku ve kaygılar yaşamayın. Hiç şüpheniz olmasın ki kolumuza taktığımız bu meslek ile ülkemize yararlı birer yurttaş ve iyi bir evlat olmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizler kendi tarihimizi ve öz güvenimizi iyi bilen, Atatürk ilkelerinin aydınlattığı yolda ilerleyen birer gençler olacağız ve hedeflerimiz iyi koyacağız. İşin iyisini değil en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı. Mezun olanlar meslek sahibi Okuldan mezun olmanın sevincini yaşayan öğrencilerden Arif Şener, okumanın yaşının olmadığını kaydederek; "Gündüzleri bir telefon firmasında müdürlük yaptım. Akşamları ise okula geldim. Okumanın yaşı olmadığını sergilemek istedik. Yıllarca okumamış insanları ve okumaya muhtaç olan insanların aslında hem iş hem okulu bir arada götürülebileceğini biz de burada sergiledik. Yaş sınırlamamız burada yok. 18 yaşında bir arkadaşımız da var, 50 yaşında mezun olan arkadaşlarımız da var. O yüzden herkesin eğitim hayatında başarılar diliyorum. Hiçbir zaman okumanın yaşı yoktur. Her zaman bir adım öne çıkmanın doğru olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bir fırında çalıştığını, akşamları ise okula geldiğini dile getiren Berat Deveci de, "Fırın işi ile uğraşıyorum. Gündüzleri fırındayım. Akşamları ise ders için üniversiteye geliyorum. Okumak zor oldu ama diplomamızı aldık" ifadelerini kullandı. 47 yaşında mezuniyet sevinci yaşayan Kayseri İl Afet ve Acil Yönetim Müdürlüğünde Acil Yönetim Merkezi ve Müdahale Şube Müdürü Vekili Hasan Say da genç öğrencilerle birlikte kaynaştıktan sonra okumanın zevk haline geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu; "1991 yılında maddi imkansızlıklar yüzünden bölümü bitirememiştim. 4 yıllık iktisat mezunuyum ama bu teknik okulu bitiremeyişim içimde bir ukte olmuştu. 3 tane kızımı çalıştırırken üniversite sınavına hazırlanmayı istedim. Girdikten sonra Erciyes Üniversitesi Otomotiv bölümü ikinci öğretimini kazanınca işten kalan zamanımı buraya harcadım. Genç arkadaşlarımızla adapte olunca da bize artık bir şevk ve zevk meselesi haline geldi. 2 yılın sonunda da bu güzel mezuniyetin sevincini yaşıyoruz. Genç arkadaşlarla tanıştıkça ülkenin geleceği açısından çok daha umutluyum. Hepsi o kadar çalışkan çocuklar ki otomotiv bölümü olması hasebiyle bir çok arkadaşımız sanayide gerek otomotiv yedek parçacılarında gerekse dükkanlar da çalışıyor. İşleri bittikten sonra okula koşarak geliyorlardı. İlk zamanlarda ellerini uzattıklarında ellerin de yağ lekeleri olduğunda biraz imtiyatlanmaları beni çok duygulandırmıştı. Hiçbir saygı ve sevgi içerisinden ayrılamadan iki yıl boyunca çok güzel bir şekilde okulumuzu sırt sırta vererek bitirdik. Hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum." Törende protokol üyeleri, dereceye giren öğrencilere hediye ve diplomalarını takdim etti.