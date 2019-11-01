Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bu binanın dış cephe kaplaması tehlike saçıyor

Bu binanın dış cephe kaplaması tehlike saçıyor

Mozaiklerin düşme anı

Market Kamera Güvenlik Kamerası Kullar Öğrenciler 

-Vatandaşların panik anları
-röportaj
-Binadan görüntü
-Yoldan görüntü
-Detaylar

( RİZE )- Rüzgarlı havalarda yola düşen dış cephe kaplaması az kalsın yaralanmalara sebep olacaktı RİZE

- Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşanan olayda, bir binanın dış cephe kaplamasından kopan mozaik parçaları bina girişinde bulunan bir eczanenin önüne düştü. Düşen parçalar yoldan geçen bir vatandaşın omzuna da denk gelirken, herhangi bir ciddi yaralanma olayı yaşanmadı. Eczane girişinde bulunan ve düşen mozaik parçaların yanında bulunan iki kişi düşme anından sonra büyük panik yaşadı. O anlar bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın dış cephesinden mozaik parçalar koptu. Kopan parçalar bir eczanenin girişine düştü. Düşme anında eczanenin girişinde bulunan iki vatandaş kıl payı kurtuldu. Düşme anı bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Market sahibi Emine Karaoğlu, binadan daha öncede parçaların koptuğunu ifade ederek “Dış cephe kaplaması hava aldığı için dökülüyor. Özellikle rüzgarlı havalarda oluyor. Daha önce de yaşanan bu olaylarda birkaç kişi geçtiğinden andan hemen sonra döküldü. Birinin üzerine denk gelirse sağ kurtulma şansı çok az. Ardeşen Belediyesi Zabıta ekiplerine söyledik. Onlar da bina sahiplerine söylediler ve gittiler. Ama ilgilenen kimse yok. her ay hemen hemen dökülüyor. Bu bazen az bazen çok oluyor. Bir ara itfaiyeyi çağırdık. Merdivenini verdi bize, kendi imkanlarımızla açıkta olanları döktük. Hatta tabelamız bile kırıldı. Karşıda okullar var, öğrenciler aileleri birlikte geçerken büyük sıkıntı atlatılıyor” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı