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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bu berber bitcoin ile tıraş ediyor İzle

Bu berber bitcoin ile tıraş ediyor İzle

Dükkandaki afişler

Ormana Ek Hesap Sosyal Sorumluluk Projesi Cüzdan Sosyal Sorumluluk 

-Berberin bitcoin cüzdanı
-Vatandaşı tıraş etmesi
-Rasim uyan ile röp
-detaylar

( KOCAELİ -ÖZEL-HD)- 30 yıllık berber, bitcoin gelirlerini ormana dönüştürecek KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde 30 yıldır berberlik yapan Rasim Uyan, giderek kullanım alanı genişleyen sanal para bitcoinle tıraş etmeye başladı.
Uyan, tıraştan gelecek bitcoin gelirlerini ise ağaç dikilmesi için çevre derneklerine bağışlayacak. Kocaeli’nin Derince ilçesinde Cenedağ Mahallesi Hafız Hasan Yılmaz Caddesi Gençtürk Pasajında bulunan dükkanında 30 yıldır berberlik yapan 46 yaşındaki Rasim Uyan, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Uyan, tıraş olmak için gelen müşterilerini sanal para olan bitcoin ile tıraş ediyor. Oluşturduğu bitcoin fiyat tarifesini dükkanına asan Uyan, yaptığı tıraşlardan elde ettiği gelirleri de çevre derneklerine ağaç dikilmesi için göndereceğini söyledi.

Dükkana gelen müşterilerin afişleri görünce şaşırdığını da ifade eden Uyan, gelenleri bitcoin hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Bitcoinli traştan gelen gelir ormana dönüşecek Tıraşlardan elde edeceği bitcoinleri ağaca dikimi için bağışlayacağını söyleyen berber Rasim Uyan, “Her tıraşla gelen bitcoinlerle, önce ülkemde sonra dünyanın neresinde olursa olsun ağaç diktirmek istiyorum. Bizim bir tarifemiz var. Normalde bizim sakal tıraşımız 10, saç tıraşımız 20 lira. Bitcoin devamlı yukarı çıkıp aşağı inebiliyor ama bizim alacağımız para hep aynı. Bizdeki tarifeleri bitcoine dönüştürerek hesaplıyoruz. Önce müşteri tıraş olduktan sonra bizim cüzdanımızdaki barkoda telefonunu okutuyor ve parayı aktarıyor. Ben de kağıt cüzdandan elektronik cüzdana aktarıyorum. Sonra onu Türk parasına çevirip, çevre derneklerine ağaç dikilmesi için göndereceğim” dedi.
"Elektronik parayı ağaca dönüştüren ilk berber olacağız” Dünya artık elektronik paraya doğru gittiğini ifade eden Uyan, “Biz de bir berber olarak bir ilki başarmaya çalıştık. Benim amacım daha çok sosyal sorumluluk projesi. Ağaçların yok olmasına dikkat çekmek için böyle bir yöntem seçtim. Müşterilerden ilginç görenler var. Hiç bilmeyenler var. Herkes bu konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Şu an duyduğum kadarıyla bitcoinin Türkiye’de de bir benzeri yapılmaya planlanıyor. İlerleyen zamanda belki dünya tamamen elektronik paraya dönecek. Biz de ilk elektronik parayı ağaca dönüştüren berber olacağız” şeklinde konuştu.

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