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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Bu balığın ağırlığı 100 kilo boyu 2 metre İzle

Bu balığın ağırlığı 100 kilo boyu 2 metre İzle

Balıktan genel detay

Akalan Baraj Gölü 

-Balığın yukarı kaldırılması
-İnsanların izleme detayları
-Balıkçı İbrahim sarı röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta baraj gölünde yakalanan dev yayın balığı görenleri şaşırttı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta baraj gölünde yakalanan 100 kilo ağırlığında 2 metre boyundaki yayın balığı görenleri şaşırttı. Onikişubat ilçesindeki Menzelet Baraj Gölü'nde yakalanan 2 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığındaki yayın balığı bir balıkçıda sergileniyor. Dev balığın kilogram fiyatı ise 40 lira olarak belirlendi. Balığın toplam fiyatının 400 lira olduğunu söyleyen balıkçı İbrahim Sarı, "Yayın balığı Menzelet Barajında tutuldu. Bu bir et balığıdır ve kilogram fiyatı 40 liradır. Toplam fiyatı ise 400 lira. Keseceğiz ve kuşbaşı olarak satacağız. Yağlı ve güzel bir eti vardır kılçığı yok" dedi.

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