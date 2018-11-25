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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Bu bakkaldaki ürünlerin hepsi 1970 model

Bu bakkaldaki ürünlerin hepsi 1970 model

-AZİZ ALÇİÇEK İN BAKKAL KOLEKSİYONUNDAN GÖRÜNTÜ

Tarım 

--RAFLARA DİZİLMİŞ MALLARDAN GÖRÜNTÜ
--AZİZ ALÇİÇEK İN RAFLARA ÜRÜN DİZMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--BAKKAL DÜKKANINDAN GÖRÜNTÜ
--AZİZ ALÇİÇEK GÖRÜNTÜ

( BURSA - ÖZEL)- 40 yıllık ürünlerin bulunduğu bakkala girenler tarihi yolculuğa çıkıyor BURSA

- Bursalı koleksiyoncu, 40 yıl önce bakkallarda satılan ürünleri toplayıp dükkanında sergiliyor. Koleksiyoncu Aziz Alçiçek, Anadolu’yu gezip kapanan eski dükkanlardaki ürünleri toplayıp kendine bakkal koleksiyonunu oluşturdu. 1970-80 yıllarda satılan bakkaliye mallarının birçoğu şimdi antikacı dükkanının raflarını süslüyor. Çocukluğunun ve gençliğinin bakkal dükkanlarını özleyen vatandaşlar, Alçiçek’in antika bakkalını ziyaret ediyor. Bakkal dükkanının raflarında gazoz, çiklet, şampuan, temizlik ürünleri ve o dönem bakkal raflarında ne varsa hepsini bulmak mümkün. Elde ettiği ürünleri antikacı dükkanında yaptırdığı raflarda teşhir eden Aziz Alçiçek, isteyene bu ürünleri toplu halde satmayı düşünüyor. Bu koleksiyonun kendisi için çok mühim olduğunu ifade eden Aziz Alçiçek, “Burada 1970, 1980 ve 1990 yıllarında dükkanlarda satılan ürünleri bulmak mümkün. Eski bakkalları özleyen vatandaşlar buraya gelip geziyor. Kendilerini çocukluğundaki bakkal ortamında hissedip özlem gideriyorlar. O dönem bakkallarda satılan ürünlerin çoğu yerli ürünlerdi. Ben biraz da yerli ürün satımına dikkat çekmek istedim. Ben bu koleksiyonu Anadolu’daki kasabaları gezip kapanmış ve içinde eski ürünler bulunan bakkallardaki malları alarak oluşturdum. 40 yıl öncesi bakkallarda ne satılırsa hepsi var. Bu koleksiyonumu tek tek değil de tamanını almak isteyen olursa satarım. Elimdeki koleksiyon çok önemli. Koleksiyonumda sadece 110 çeşit gazoz var” dedi.
(BRK-MŞ)
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