Bu atölyeye hurda olarak giren parçalar kullanışlı eşyalara dönüşüyor İzle

--Tasarladığı ürünlerden görüntüler

--Ballıkaya ile röportaj

--Hurdalıktan malzeme toplaması

--Detay



( KOCAELİ - ÖZEL)- Atölyesine hurda olarak giren parçalar, kullanışlı eşyalara dönüşüyor- Eşyaları gören emekli komşuları, atölyeye büyük ilgi gösteriyor KOCAELİ - Kocaeli’nin Derince ilçesinde 58 yaşındaki emekli Fatih Ballıkaya, evinin bodrumunda kurduğu atölyede hurdalıklardan topladığı malzemelerle ürünler tasarlıyor. Ballıkaya’nın tasarladığı ürünleri gören vatandaşlar ise büyük ilgi gösteriyor. Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası 58 yaşındaki Fatih Ballıkaya, emekli olduğu 2012 yılında düştüğü boşluktan evinin bodrum katında kurduğu atölyede hurda malzemelerden çeşitli ürünler tasarlayarak kurtuldu. Emekliliğinin ardından genç yaşlardan beri ilgi duyduğu üretim atölyesini kuran Ballıkaya, ilçede bulunan hurdalıkları tek tek dolaşarak malzeme topluyor. Topladığı malzemeleri atölyesinde biriktiren Ballıkaya, çeşitli ürünler tasarlıyor. 6 yıldır evinin bodrum katında hurda malzemelerden saat, masa lambası, tespih, baston başta olmak üzere birçok ürün tasarlayan Ballıkaya, yine üretim için kullandığı aletleri de hurda malzemelerden yapıyor. Ballıkaya’nın tasarladığı ürünleri gören vatandaşlar ise büyük ilgi gösteriyor. Çevresindeki yakınlarının ürettiği ürünleri satması için yaptığı ısrarlara aldırış etmeyen Ballıkaya, tasarladığı el emeği göz nuru saat, bıçak, baston, masa lambaları, oyuncak arabaları atölyesinde saklıyor. “Ahşaplardan çeşitli saatler, mumluklar ve benzeri ürünler tasarlıyorum” Emekli olmasının ardından evinin bodrum katında kurduğu atölyesinde hurdalıklardan topladığı malzemelerle çeşitli ürünler tasarladığını belirten Ballıkaya, “2012 yılında emekli oldum. Emekli olduğumda düştüğüm boşluktan kurtulmak için evimin bodrum katında bir atölye kurmaya karar verdim. Kurduğum atölyede hurdacılardan aldığım metal ve benzeri ürünleri değerlendirmeye başladım. Atölyede üretim yapabileceğim çeşitli aletler tasarladım. Çalışmaya başladıktan sonra bıçaklar yapmaya başladım. Ahşapla çalışmayı seviyorum. Ahşaplardan çeşitli saatler, mumluklar ve benzeri ürünler tasarlıyorum. Günüm hep böyle geçiyor. Sabah erken saatlerde atölyeyi açıyorum. Tüm gün boyunca tasarladığım ürünleri satmıyorum, hobi olarak yapıyorum bu işi” dedi.

“Malzeme satın almıyorum, genellikle hurdacılardan topluyorum” Tasarladığı ürünlerin çevredeki vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ballıkaya, “Çok beğenen arkadaşlar var. Emekli olan arkadaşlarım, ‘Biz de gelelim burada takılıp çalışalım’ diyorlar. Burası da küçük bir yer olduğu için kabul etmiyorum. Aslında yalnız çalışmayı daha çok seviyorum. Onun için burası benim için çok iyi oluyor. Burada kendim için bir şeyler tasarlıyorum. Mesela geçen bir iş yerinin önünde bir palet gördüm. Paletin altındaki kırmızı renkli ağaçları görünce ‘Bu ne’ diye sordum. O da bilmediğini söyledi.



Daha sonra rica edip kendisinden satın alıp buraya getirdim. Ondan tespih yaptım, çok güzel oldu, çevredekiler çok beğendiler. Malzeme satın almıyorum, genellikle hurdacılardan topluyorum. Makine, elektrik aksamı, bıçak yapacağım malzeme, ne olursa olsun hurdacılardan bulabiliyorum. Onlarla uğraşıyorum” diye konuştu.



