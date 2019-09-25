Bu araçtan sağ kurtuldular

-OLAY YERİNDEN GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER



( AYDIN - ÖZEL) - Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kırdı; Fabrikanın bahçesine uçup duvara çarptı-Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı- Kuyucak’ta trafik kazası; 2 yaralı AYDIN



- Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik akasında iki kişi yaralandı. Trafik ışıklarında meydana gelen kazada karşı şeride geçerek yoldan çıkan kapalı kasa kamyonet 3 metrelik duvardan aşağıya uçarak fabrika duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, yol kenarında oturan vatandaşlara aracın teğet geçme anı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde detaylar ortaya çıkınca kaza sırasında iş yerinde bulunan 2 kişinin ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 15.30 civarında Kuyucak-Denizli Karayolu üzerinde Pamukören Mahallesi ile Azizabat Mahallesi kavşağında meydana geldi. Denizli yönünden Kuyucak yönüne seyir halinde bulunan 09 ZE 787 plakalı Yusuf Örgüt (22) yönetimindeki kapalı kasa kamyonet iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen araçları son anda fark ederek direksiyon kırması sonucu önce orta refüjde bulunan trafik ışıklarını devirdi ardından karşı şeride geçti. Oradan bir zeytinyağı fabrikasına ait satış reyonu önünde bulunan park halindeki otomobile sürterek iş yeri çalışanlarının yanından geçen araç 3 metre yükseklikten uçup zeminde bulunan fabrikanın duvarına çarparak hurdaya döndü. Kamyonet içerisindeki sürücü Yusuf Örgüt ve yanındaki yolcu Ayşegül T., olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken iş yerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde 2 çalışanın şans eseri kurtulduğu da ortaya çıktı.

