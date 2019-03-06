Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bu araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu

Bu araçtan burnu dahi kanamadan kurtuldu

Olay yerinden görüntü

( BURSA )- Kamyonete çarpan kadın sürücü yara almadan kurtuldu BURSA

Jandarma Yağışlı Hava Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü 


- Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden sürücü karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Aracının büyük hasar gördüğü sürücü kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu. Kaza Nalınlar orman deposu mevkiinde meydana geldi. H.T. idaresindeki 16 CTD 83 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak karşı yönden gelen 43 AAG 960 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkıp yola savrulurken araçta büyük hasar meydana geldi. Kazayı gören diğer sürücüler kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ise sürücülerle ilgilendi. Otomobil sürücüsü H.T’nin kazadan yara almadan kurtulması yüreklere su serpti. (DE-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı