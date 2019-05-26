Bu araba alkol kokusunda çalışmıyor...Öyle bir araba tasarladı ki sadece kendi kullanabiliyor

-Aracın özelliklerinin test edilmesi

-Dadaş Mucit ile röportaj



( ERZURUM -ÖZEL)-Tasarladığı araba alkol kokusunda çalışmazken, emniyet kemeri takılı olmayınca da hareket etmiyor ERZURUM



- Erzurum’da yaşayan Ebubekir Taşbaşı (57) adlı vatandaş arabasını kendi isteğine göre tasarladı. Tasarladığı araba alkol kokusunda çalışmazken, emniyet kemeri takılı olmayınca da hareket etmiyor. Tasarladığı arabayı ise kendisinden başka kimse kullanamıyor. Erzurum’un Yakutiye Mahallesinde yaşayan ve yaptığı icatlarla “ Dadaş Mucit” lakabı ile tanınan Ebubekir Taşbaşı trafik haftası için 93 model aracını yeniden tasarladı. Dadaş Mucit aracına ilk olarak alkol sensörü ekledi. Bu sensörle birlikte araca alkol kokusuyla binildiği anda veya alkol içildiğinde araç motoru otomatik olarak kendi kapatıyor ve koku araçta olduğu sürece çalışmıyor. İkinci olarak ise cep telefonunu özel olarak tasarladığı aparattan çıkartıldığı anda araç yine motoru kapatıyor. Bu aparatın amacı ise araçta cep telefonuyla konuşmayı engellemek. Bir diğer özellikte ise araç, emniyet kemeri takılmadığı sürece çalışmıyor. Böylelikle araç kişilere emniyet kemerini takma zorunluluğu getiriyor. Emniyet kemerine yerleştirilen ısı sensörlüyle emniyet kemerini arkadan taksanız dahi aracı kandıramıyorsunuz. Ve son olarak araçta ki sabit hız sensörü ile araç 95 kilometre hızı geçmiyor. Ayrıca arabaya önceden eklediği diğer bir projede de arabaya hırsız girince oluşan manyetik alanda koltuklar araç içerisinde ki kişiyi sıkıştırıyor ve kaçmasını engelliyor. Ebubekir Taşbaşı trafik kazalarını önlemek için bu tarz bir akıllı araç geliştirdiğini ifade ederek, “Bu aracı bu şekilde tasarlamamın sebebi trafik kurallarına uyulması için. Araca telefon sistemi yaptım bunun sebebi telefon konuşmasını engellemek. Araçta alkol sensörü var. Bu sistemde kokuya duyarlı. Sensör koku aldığı an ses çıkarıyor ve motoru kapatıyor. Hız sensörümüz var bu da kazaları engelliyor. Emniyet kemerimizi ise takmadan aracı çalıştıramıyoruz. Benim böyle akıllı bir otomobil geliştirmemin sebebi trafik kazalarını engellemek” dedi.



