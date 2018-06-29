Bu apartmanda oturan ya milletvekili oluyor ya da il başkanı

-Apartmanda oturan sakinlerin açıklamaları

-Apartmanda oturmuş ve oturmakta olan milletvekilleri ve il başkanı açıklamaları

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( YOZGAT -ÖZEL) YOZGAT



- Yozgat'ta bugüne kadar farklı partilerden 4 milletvekili ve 6 il başkanı çıkarmasıyla dikkat çeken Ersoy apartmanının uğuruna inananlar, dört gözle boş daire bekliyor. Kiralık dairenin bulunmadığı Ersoy apartmanında dairelerin hepsi mülk sahiplerine ait. Yozgat'ta 1991 yılında yapılan Ersoy apartmanı, bugüne kadar farklı partilerden 6 il başkanı ve 4 vekil çıkarmasıyla dikkat çekerek 'vekil olmanın yolu, bu apartmanda ikamet etmekten geçiyor' dedirtti. 4 milletvekili, 6 il başkanı çıktı Sivas Caddesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan ve 6 kattan oluşan 12 daireli Ersoy apartmanı 27 yılda Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise 1 milletvekili çıkarırken Doğruyol Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrat Parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2 ile Cumhuriyet Halk Partisinden il başkanı çıkarmasıyla dikkat çekiyor. Vekil ve il başkanı olan isimler 1999 yılında yapılan seçimlerde MHP'den 21'inci dönem Yozgat Milletvekili seçilen Ahmet Erol Ersoy, kendi soyadını taşıyan bu apartmandan milletvekili olarak meclise gitti. AK Parti kurucu İl Başkanı Yusuf Bahri Yazarel, AK Parti İl Başkanı Zekeriya Avşar, AK Parti Yozgat eski il başkanı ve Milletvekili Yusuf Başer, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı ve Milletvekili Ali Keven, Doğru Yol Partisi İl Başkanı Erol Doğan, Demokrat Parti İl Başkanı İhsan Civelek ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden Ethem Sedef Ersoy Apartmanında ikamet eden isimler arasında yer aldı. Apartman son olarak MHP’ye vekil verdi Ersoy apartmanından son olarak MHP İl Başkanı Ethem Sedef, milletvekili seçildi. Sedef de Merkez İlçe Başkanlığı ve il başkanlığı görevinin ardından 24 Haziran Seçimlerinde MHP Yozgat Milletvekili olarak seçildi. Yaşar Bolat isimli apartman sakini, “Bu apartmana gelen ya vekil oluyor ya il başkanı oluyor, darısı bize olur inşallah” dedi.

Demokrat Parti İl Başkanı İhsan Civelek de, “Bizim apartmanımız 27 yıllık bir apartman. Bu apartman sanki siyasetin okulu diyebiliriz. Buradan 4 milletvekili 6 tane de il başkanı çıktı. İlçe başkanlarımız var, şu anda yine belediye meclis üyesi arkadaşımız var. Siyasetin içerisinde bir apartmanız biz. Komşuluğumuz çok iyidir. Siyasetin komşuluğumuzla hiçbir alakası olmaz. Kimse kimsenin siyasetine karışmaz” diye konuştu.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Yaklaşık 96 yılından 2015 yılına kadar Ersoy apartmanında oturdum. Tesadüf mü değil mi bilemiyorum ama farklı siyasi görüşlerden milletvekilleri ve il başkanlarımız çıktı. Bizim çok farklı olmamıza rağmen onlarla komşuluk ilişkilerimiz ve insani ilişkilerimiz hiçbir zaman bozulmadı. Ersoy apartmanı benim için çok özel bir apartman. Siyasette kalmayı düşünen ve beklentisi olan insanlara buradan bir ev kiralamalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Meclise son olarak giren MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ise, “Aslında bu Yozgat halkı tarafından bir espri anlayışına dönüştü. Tabi ki daha önce 3 arkadaşımızın milletvekili olması 6 tane il başkanının bu apartmanda oturması espri anlayışına dönüştü. Biz bunu Yozgat’ın hem demokrasisi hem de kültür zenginliği olarak algılıyoruz. Komşularımızla bizim siyasetin üzerinde ailevi dostluklarımız vardır. Bu da Yozgat’ın özel kültürünü yansıtır. 12 daireden oluşan bir apartman. İnsanlar o kadar sayıda milletvekili çıktı diyor ama bu işin esprisi. Çünkü herkes kendi siyasi partisinde uzun yıllar görev yapmış kişiler buna tesadüf de diyebiliriz” dedi.



