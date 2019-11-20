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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bu ailede üniversite bitirmek mecburi İzle

Bu ailede üniversite bitirmek mecburi İzle

AİLENİN EVDE KİTAP OKUMASINDAN GÖRÜNTÜ

Öğretmen İlahiyat Fakültesi Emekli İmam Üniversite Mezunu Öğretmenlik 

-MEHMET RIZA ÖZACAR RÖP
-HALİT ÖZACAR RÖPORTAJ

( BURSA - ÖZEL)- Emekli imam 3 üniversite bitirdi, aileden herkesi üniversite mezunu yaptı BURSA

- Bursa'da yaşayan emekli imam, okuma aşkıyla 3 üniversite bitirdi, ailesinde herkesi de üniversite mezunu yaptı. Türkiye'nin farklı illerinde 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 28 Şubat sürecinde görevden uzaklaştırılan Mehmet Rıza Acar, okuma azmiyle herkese örnek oldu. İmamlığı bıraktıktan sonra maden işiyle uğraşan Acar, okuma alışkanlığını bırakmadı. İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra iktisat ve gazetecilik bölümlerinden de mezun oldu. Eşine ve 7 çocuğuna da okuma alışkanlığı kazandırdı. Eşi ve 5 çocuğu ve 2 gelini de yüksek tahsil yaptı. Acar'ın bir çocuğu lisede okurken sadece bir çocuğu üniversiteyi bitirmedi. Örnek aile boş zamanlarında evde bir araya gelerek boş zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor. Acar ailesi çevresinde örnek aile olarak gösteriliyor. Mehmet Rıza Acar, muhitindeki herkese okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyor. Elinden kitabı bir an düşürmeyen emekli imam, "Okumanın yaşı yok" diyor. Başarı hikayesini anlatan Mehmet Rıza Acar, "10 yıl imamlık yaptım. 28 Şubat sürecinde ayrıldım. Ticarete atıldım, göreve geri alım olmadığından ticarete devam ettim. Okuma alışkanlığına babamın teşvikiyle devam ettim. Bulunduğum bölgede ortaokulu bitiren sadece bendim. Okuma alışkanlığını çocuklarıma da sirayet ettirdim. 7 çocuğum var, 5 tanesi üniversite mezunu, bir tanesi liseye gidiyor. Sadece biri üniversiteyi bitirmedi. 2 gelinim var, onlar da üniversite mezunu. Eşimin ilahiyat fakültesini bitirmesine 2 dersi kaldı. Çocuklarımdan biri iki üniversite mezunu. Bizi tanıyanlar aykırı aile diyorlar. Biz her gün mutlaka ailece kitap okuruz" dedi.
Mehmet Rıza Özacar'ın üniversite bitiren oğlu Halit Özacar, "1996 yılında Bursa'ya geldik. İlkokul ve liseyi burada okudum. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdim. Şu an muhasebe ve satın alma bölümünde çalışıyorum. Kalabalık bir ailemiz var; ailemizde yüksek tahsilli sayısı oldukça fazla. Bizim aileye herkes gıptayla bakıyor" şeklinde konuştu.

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