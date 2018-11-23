Bu acıya yürek dayanmaz...Feci kazada hayatını kaybeden 6 kişi gözyaşları ile uğurlandı Haberi

-cemaatten görüntü

-cenaze namazının kılınması

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( MALATYA -EK) MALATYA



- Malatya’nın Darende ilçesinde cenaze taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul'da vefat eden Şerife Altptekin'in (92) cenazesini Malatya'nın Hekimhah ilçesine bağlı Girmana Mahallesi'ne taşıyan Cevdet A. idaresindeki 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya karayolu Bağlarbaşı mevkiinde virajı alamayarak devrilmiş, Nesrin (48), Cumali (45), Derya (35) ve Zeynep Alptekin (35) olay yerinde, Gültaze Karaca (68) kaldırıldığı Darende Devlet Hastanesinde, Mesut Akgün (38) ve Sevim Tokay (58) ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Kazada yaşamını yitirenlerden Nesrin, Cumali, Derya, Zeynep Alptekin, Mesut Akgün, Sevim Tokay ve cenazesi İstanbul’dan Malatya’ya getirilen Şerife Alptekin Malatya Şehir Mezarlığında cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden Gültaze Karaca’nın cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul’a götürüldü. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazında ölenlerin yakınları tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ile Ahmet Çakır, Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler gözyaşları arasında defnedildi.

