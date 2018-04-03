BTSO’da seçim heyecanı başladı

- - Burkay ile röportaj



( BURSA ) -- BTSO'da 73 sandıkta 40 bin üyeden yaklaşık 20 bini sandık başına gidiyor BURSA



- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) seçim maratonu 'Meslek Komiteleri ve Meclis üye' seçimleri ile başladı.

Oda Hizmet Binası'nda kurulan 73 sandıkta 40 bin üyeden yaklaşık 20 bini sandık başına gidebilecek. Saat 17:00’de sona erecek oy verme işleminin ardından 63 komiteye mensup 331 komite üyesi ve 134 meclis üyesi belirlenecek. 'Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri' seçimleri ise 10 Nisan Salı günü yine 09.00-17.00 saatleri arasında Oda Hizmet Binası'nda yapılacak. Devam eden seçimlerde İbrahim Burkay 'mavi', İlhan Parseker ise 'beyaz' renkli oy pusulası kullanıyor. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay: “Bugün, 5 yıl önce çıkmış olduğumuz yolculuğun devamıyla alakalı bir iradeyi ortaya koyuyoruz. Sabah saat 9’dan itibaren sandık başına gelen iş dünyası temsilcisi dostlarıma teşekkür ediyorum. Bugün sadece Bursa iş dünyası değil, Türkiye’nin ekonomisiyle alakalı, bu değişim ve dönüşüm sürecinin devamıyla alakalı çok önemli bir görevi yerine getiriyoruz. 5 yıl boyunca ortaya koyduğumuz eserlerin ve hizmetlerin devamıyla alakalı bir iradeyi ortaya koyduk. Oy kullanabilecek üyelerin 12 binini oyunu bekliyoruz. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

BTSO Başkanı Burkay’a rakip olarak beyaz liste oluşturarak seçime giren geçen dönemin Meclis Başkanı İlhan Parseker de oyunu kullandı. BTSO’nun bir demokrasi şöleni yaşadığına işaret eden Parseker, katılım oranının yoğun olduğuna dikkat çekti. 10 Nisan'daki başkanlık yarışının sonucunu büyük oranda ortaya koyacak bugünkü seçimler öncesinde adaylar liste renklerini de belirledi.İbrahim Burkay 'mavi', İlhan Parseker ise 'beyaz' renkli oy pusulası kullanacak. Kaynak: BTSO'da Meclis ve Komite üyeleri seçiliyor (UGR-

