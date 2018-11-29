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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın acı günü...Sevenleri Burkay'ı yalnız bırakmadı

BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın acı günü...Sevenleri Burkay'ı yalnız bırakmadı

CAMİDEN DETAY

Cenaze Bolat Cenaze Namazı Irak 

-TAZİYELERİ KABUL ETMELERİ
-HELALLİK İSTENMESİ
-CENAZE NAMAZI
-CENAZESİNİN TAŞINMASI

( BURSA ) BURSA

- BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı. Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın 86 yaşındaki babası hacı Ömer Burkay’’ın cenaze namazı Ulucami’de kılındı. Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyaset, iş ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
İkindi namazını müteakip Ulucami'de kılınan cenaze namazının ardından Ömer Burkay Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
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