BTM çalışanlarına ilk yardım eğitimi Haberi

-Hale Vara ile röportaj



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- İlk Hayat Sağlık Grubu kuruluşu olan Özkul İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde eğitim verildi.

Her gün onlarca ziyaretçiyi ağırlayan merkezin çalışanlarına, ilk yardım hocası Hale Varal tarafından hem teorik hem de pratik bilgiler verildi.

Hale Varal, “Bugün Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi’ndeki personele ilk yardım eğitimi vermek için buradayız. Bu eğitim çok mühim. Çünkü merkeze her gün pek çok çocuk ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde ufak tefek sağlık problemleri yaşanabilmekte. Bu konularda nasıl ilkyardım uygulanır, önceliklerimiz neler olmalıdır gibi konular hakkında bilgiler verdik” dedi.

Bilinçli bir ilkyardım uygulamasının hayat kurtardığına dikkat çeken Hale Varal, “Hasta ya da yaralının daha da kötü duruma gelmesini önlemek adına ilkyardım yapılmaktadır, ama maalesef bilinçsiz yapılan ilkyardım çoğu zaman hastanın hayatına, felç kalmasına ya da başka problemlere sebebiyet veriyor. Doğru ilkyardımla teneffüsü durmuş bir kişinin tekrar solunum yapabilmesi sağlanabilir, kalbi durmuş bir kişiyi tekrar hayata döndürmek mümkün. Bunu yaparken 112’yi de bilinçli bir şekilde aramak da ilkyardımın öncelikleri arasındadır” diye konuştu.



