BTK geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor

-- Bakan Sayan ile röportaj

-- Salih Arpacı ile röp

-- Harun sarı ile röp

-- Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki tüm gençlerimizi BTK akademinin ücretsiz eğitimlerinden faydalanmaya yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yer alan BTK Akademi tarafından düzenlen Yaz Teknoloji Kampı Eğitimleri Sertifika Töreni gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından her yaş grubundan gencin katıldığı törende gençler sertifikalarını alarak kursu tamamlamanın coşkusunu yaşadı. Tören BTK Bilişim Uzmanı Dr. Şahin Bayzan’ın eğitimleri ile başladı.

İnternet filtreleme, internet bankacılık işlemleri, güvenli internet, ebeveyn ve çocuk yönetimi, sosyal medya sitelerinde yapılabilecek manipülasyonlar ve siber zorbalık gibi konular hakkında bir eğitim sunumu gerçekleştirdi. Yaz Teknoloji Kampı Eğitimleri Sertifika Töreni kapsamında değerlendirmelerde bulunan, Bakan Yardımcısı Sayan, “Öncelikle bugün sertifikasını alan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sadece yaz döneminde 220 gencimiz Yaz Teknoloji Kampından, Ardunio’dan Python’a, siber güvenlikten kodlamaya birçok eğitim aldılar. Bazı öğrenciler birden çok programa katıldı.

Bu programlarımız Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, BTK Akademi çerçevesinde yapılıyor. İlk 6 ayda sektörden ve üniversitelerden bin 800’ün üzerinde gencimizi eğittik. Türlü türlü eğitimlerimiz, sektörel eğitimlerimiz var. Burada 10’un üzerinde akademik sınıfta eğitimlerimizi fiziksel olarak sürdürüyoruz. Aynı zamanda eğitimlerimizi BTK Akademi portalında da online olarak yapıyoruz” ifadelerini kulladı. Eğitimlerini tüm ülkeye yaymaya başladıklarını belirten Sayan, “Bundan sonra burada fiziksel olarak katılma imkanı bulamayan ve farklı illerdeki gençlerimize de eğitimlerimizi online olarak sunmaya devam edeceğiz. Bunların yanı sıra internetin güvenli ve bilinçli kullanımı noktasında da 7 bölgemizde BTK bölge müdürlüklerince okullarımızda internetin güvenli kullanımı ile ilgili eğitimlerimiz devam etmekte. BTK tırımız var yine akademi çerçevesinde tırımız il il dolaşarak bu verdiğimiz eğitimleri illerde sunuyor. İllerin programı için yine akademi portalına bakmaya davet ediyoruz. Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki tüm gençlerimizi BTK akademinin ücretsiz eğitimlerinden faydalanmaya yararlanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitimlere katılarak sertifika alan öğrencilerden Muhammet Salih Arpacı, “Python’da 18 saat eğitim aldık. Bazı sitelerin nasıl oluşturulduğunu öğrendik, kodlar yazdık ve bazı uygulamaları kendimiz kodladık. Mesela uygulamalarımızdan bir tanesi şuydu: Birisi uygulamamızı daha önce kullandıysa hoş geldiniz, eğer girmediyse hatalı giriş yazıyordu. Oltalama tuzağı diye bir şey var. Ünlü hesapların sahtesini yaparak insanların şifrelerini ve maillerini çalmaya çalışıyorlar buna oltalama saldırısı deniyor. Onlara yakalanmamak için uygulama yaptık” ifadesini kullandı. Çocuğunu eğitim kampına yazdıran velilerden Harun Sarı, “Köklü bir kurumun, BTK’nın bu eğitimi vermesi bizlere çok katkı ve fayda sağlamıştır. Bu eğitimlerin daha yaygın, daha etkin ve daha yayılabilecek şekilde çocukların tamamının nasıl internet kullanacağı hakkında sürdürülmesini istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tören toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı. Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, BTK Bilişim Uzmanı Dr. Şahin Bayzan’ın yanı sıra öğrenciler ve veliler katıldı.



