BTİOYO öğrencileri turizm sektörü temsilcileriyle buluştu Haberi

-ÖĞRENCİLERİN STANTLARDA BİLGİ ALMASI VE FORM DOLDURMALARI

-TURİZM FAKÜLTESİ DEKANI AÇIKLAMA

-ÖĞRENCİLERİN AÇIKLAMASI

-KURDELE KESİMİ

-VALİ YAZICININ STANTLARI DOLAŞMASI



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi (BTİOYO) bu yıl 8’incisini düzenlediği İstihdam ve Kariyer Günleri kapsamında turizm sektörünü, öğrencilerle buluşturdu. Bu yılki İstihdam ve Kariyer Günlerine 105 firma katıldı.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, sektör ile öğrencileri buluşturmaya devam ettiğini belirterek okulda eğitim gören bin 848 öğrenciden 900’ünün etkinlik sayesinde sektörde staj ve iş imkanı bulacağını söyledi.



Balıkesir Turizm Fakültesi sektörün lokomotifi Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt düzenledikleri İstihdam ve Kariyer Günleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi İstihdam ve Kariyer Günlerinin sekizincisini gerçekleştirmekteyiz. Türkiye’nin her yerinden; ağırlıklı olarak Muğla ve Antalya olmak üzere 105 turizm firması istihdam ve kariyer günlerine katılıyor. Yoğun bir ilgi var ve her yıl katılımcı sayımız giderek artıyor. Biz burada gerek öğrencilerimizin yaz stajları, gerek yaz dönemi çalışma imkanları ve gerekse okul bittikten sonra kariyer planlamalarını yapabilmelerini sağlıyoruz. Bu konuda üniversitemizin diğer birimlerinden öğrenciler, hatta Turizm Lisesinden 80 civarında da öğrencimiz bu etkinliğe katılıyor. Sonuçta turizm sektörü giderek büyüyor ve Türkiye’nin lokomotif sektörü. Bu yıl 47 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor ve gelen taleplerden bu sezonun çok iyi geçeceğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Turizm sektöründe Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin önemli bir yeri var. Antalya bölgesinde ve Ege bölgemizde orta ve üst düzey genel müdürlerin yarısına yakını bizim mezunumuz. Biz bu anlamda sektörün lokomotifi konumundayız. Bu da bizi gururlandırıyor ve her yıl istihdam ve kariyer günleri sayısal ve nitelik olarak artış gösteriyor. Bu anlamda Balıkesir’imize, ülkemize, turizm sektörüne katkı sağladığımız için mutluyuz” diye konuştu.

BTİOYO, Balıkesir'in gurur kaynağı Türkiye’de turizm alanında lisans düzeyinde eğitim verilen ilk yükseköğretim kurumu olan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesinin, 2012 yılında başlattığı “İstihdam ve Kariyer Günleri” etkinliği ile bir ilki gerçekleştirdiğine işaret eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, “Turizm Fakültemiz tarafından 8 yıl önce başlatılan bu etkinliğin, aradan geçen süre içerisinde, turizm eğitimi veren diğer birçok kurum tarafından da örnek alındığını görmek bizleri gururlandırmaktadır.” dedi.

Halen Türk Turizm sektöründe 7000’i aşkın mezununun görev yapmakta olduğu Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesinde verilen eğitimin, yüksek nitelikli olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “11 Fakülte, 4 Enstitü, 4 Yüksekokul ve 13 Meslek Yüksekokulunda ön lisanstan doktora düzeyine kadar eğitim verildiği üniversitemizde, bugün 37 bine yakın öğrencimiz eğitim görmektedir. Turizm sektöründe büyük bir prestiji bulunan Turizm Fakültemiz, sadece üniversitemizin değil, Balıkesir’in de gurur kaynaklarındandır” ifadelerini kullandı. Öğrenciler İstihdam ve Kariyer Günlerinden memnun Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları birinci sınıf öğrencisi Büşra Koçalım etkinlikle ilgili olarak, “İstihdam ve Kariyer Günlerini dolaştık. Bizimle çok ilgilendiler, görüşlerini belirttiler, yardımcı oldular sağ olsunlar. Memnun kaldık. Firmalara CV bıraktım ve görüşmelerim çok olumlu geçti” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Vildan Akoğul ise, İstihdam ve Kariyer Günleri’nden oldukça memnun olduğunu belirterek, etkinliğe katılan turizm firmalarının kendilerine oldukça yardımcı olduklarını söyledi.



Geleceklerini planladılar Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin 8’inci İstihdam ve Kariyer Günleri açılış programına Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da katıldı.

Etkinliğin açılışıyla birlikte gerek Turizm Fakültesi gerekse üniversitenin diğer birimlerinde eğitim gören öğrenciler sektör temsilcilerine staj ve iş için başvuruda bulundu. Öğrencilerin iş ve staj başvurularını yaparken fakültenin duvarlarını ve arkadaşlarının sırtlarını kullandıkları görüldü.