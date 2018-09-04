Brunson’un avukatı AYM’ye ne zaman başvuracaklarını açıkladı



- Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan ve ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesine (AYM) henüz başvuruda bulunmadıklarını, bir ay içinde AYM’ye başvuracaklarını söyledi.



İzmir'de terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, sağlık sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle 25 Temmuz günü ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson için avukatı İsmail Cem Halavurt kısa süre önce İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Halavurt'un, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru 2. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmişti. Mahkeme heyetinin reddettiği talep, incelenmek üzere üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Üst mahkeme de suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağına yapılan itirazı reddetmişti. "Bir ayımız var" Ağır ceza mahkemelerince Papaz Brunson ile ilgili itirazların reddedilmesi üzerine avukat İsmail Cem Halavurt, yeni süreç başlatmak üzere harekete geçerken, AYM'ye bir ay içinde başvuracaklarını söyledi.



Halavurt, "Henüz başvurumuzu yapmadık. Daha bir ayımız var. 1 ay içinde bireysel başvurumuzu Anayasa Mahkemesi'ne yapacağız" dedi.

(MD-NT-Y)

