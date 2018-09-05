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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

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( İZMİR )- İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda 6 savcının yeri değişti İZMİR

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı 


- İzmir Adliyesi’nde ABD’li papaz Brunson soruşturmasını yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın da aralarında yer aldığı 6 savcının görev yeri değişirken, 5 yeni isim de büroya katıldı.
İzmir Adliyesi’ndeki terör savcılarının görevlerinde önemli değişiklikler yaşandı. Eski Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner’in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasının ardından İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görev yapan 6 cumhuriyet savcısının görev yeri değişti. Görev yeri değişen savcılar arasında en dikkat çeken isim ise ABD’li papaz Brunson soruşturmasını yürüten Berkant Karakaya oldu. Karakaya, FETÖ’nün İzmir’deki askeri yapılanmasının çökertmesiyle de tanınırken, Karakaya'nın Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı'nda görevlendirildiği öğrenildi. Karakaya’nın yanı sıra cumhuriyet savcıları Maruf Türker, Ayhan Yılmaz, Okan Kılınç ile Erol Sümer'in de yerlerinde değişiklikler yaşandı. Ayrıca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'ya, mevcut görevinin yanı sıra Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu sorumluluğunun da verildiği öğrenildi. Savcı Bato da, FETÖ'ye yönelik mücadelede önemli isimlerden birisi olmuştu.
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