- Brüksel’de Coşkulu Seçim Kutlamaları İzle

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( BRÜKSEL ) - Brüksel’de coşkulu seçim kutlamaları BRÜKSEL



- Belçika’nın başkenti Brüksel sokakları, 24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte AK Partili ve MHP’li vatandaşların renkli kutlamalarına sahne oldu. Belçika’nın başkenti Brüksel’de seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Türk vatandaşları kutlama için sokaklara çıktı. Brüksel’de Türk Mahallesi olarak bilinen Ch. de Heacht sokağında birikmeye başlayan A Partili ve MHP’li seçmenler zaferi coşku ile kutlamaya başladı.

Cumhur İttifakı taraftarları ellerinde Türk bayrakları ile sokakları doldurdu. Özel araçları ile şehir turu atan göstericiler nedeniyle Brüksel’de ulaşım bazı bölgelerde uzun süre aksadı. Belçika polisi bir süre sonra Ch.de Heach sokağını trafiğe kapattı. Ch. de Heacht sokağında coşkulu kutlamalara katılan vatandaşlardan biri, “Cumhur ittifakı kazandı. Onu kutluyoruz. Çok şükür hepimiz mutluyuz. Hayırlı olsun vatana millete. Türk milletine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Diğer bir vatandaş, ”Reisimiz kazandığı için bugün bayramımız bizim” ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş, “Çok teşekkür ediyoruz. Vatanseverler belli oldu. Hepimizi kutlarız” derken, bir diğeri, “Seni başkan yapacağız dedik, seni başkan yaptık reis. Allah’ına kurban” dedi.

Betül Yiğit adlı vatandaş ise, “Avrupa’nın başkentinde bugün zaferimizi kutluyoruz. Bugün kazandık ve bayramımızı yapıyoruz” ifadelerinde bulundu. Kalabalığın sık sık ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganlarının attığı Brüksel sokaklarında, birçok kişi Facebook canlı yayını yaparak sevinçlerini Türkiye’deki yakınlarına duyurdu. Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 73,67 oyla Belçikalı Türklerden rekor sayılabilecek bir oy aldı. (AA-ÖK-D)

