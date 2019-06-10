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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Broşür dağıtmak için geldi, cep telefonunu çalıp böyle kaçtı

Broşür dağıtmak için geldi, cep telefonunu çalıp böyle kaçtı

Kamera görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Pizza firmasına ait broşürü dağıtmak için iş yerine geldi, masa üzerinde duran cep telefonunu çaldı İSTANBUL

Kamera Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri Irak 


- Beylikdüzü’nde bir diş kliniğine pizza firmasına ait broşür dağıtmak için giren şüpheli şahıs, danışmada duran kadının yerini terk etmesini fırsat bilerek 4 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Şüphelinin cep telefonunu çalma anı ise kameralarca saniye saniye görüntülendi. Olay, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık şüphelisi şahıs bir pizza firmasına ait broşürü dağıtmak için özel bir diş kliniğine girdi. Şüpheli, bu sırada danışmadaki yerinden kalkıp içeriye giren Çağla Seymen'e (26) ait olan 4 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Önce telefonu çaldı sonra broşür bıraktı Görüntülerde, elinde broşürlerle içeriye giren şüpheli, önce elindeki broşürleri bırakmak için masaya yöneliyor ancak daha sonra masanın üzerinde gördüğü cep telefonunu soğukkanlılık ile alıyor. Cep telefonunu alan şahıs daha sonra masaya broşür bırakmayı da ihmal etmiyor ve iş yerini terk ediyor. Olaydan kısa bir süre sonra içeri giren ve masada bıraktığı telefonun olmadığını fark eden Seymen, güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık olayını gördü. Olayı polis ekiplerine bildiren Seymen, şüpheliden şikayetçi oldu. Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
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