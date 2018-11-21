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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Brooklyn Köprüsü'nde Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

- Brooklyn Köprüsü'nde Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

yolda yanan araçlar ve dumanlar

Görgü Tanığı 

-detay

( NEW YORK ) - Brooklyn Köprüsü'nde kaza: 1 ölü, 5 yaralı NEW YORK

- New York'un simgelerinden biri olan Brooklyn Köprüsü’nde üç aracın çarpışması sonucu alevlerin yükseldiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. New York'ta East River üzerinde Brooklyn ile Manhattan'ı birbirine bağlayan köprüde üç aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Alev alan araçlar 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yükselen dumanlar etrafı kaplarken bir görgü tanığı, “Yangından önce büyük bir patlama oldu” ifadelerini kullandı. Köprü araç geçişine kapatılırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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