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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Brezilyalı kadın, ayakkabı tabanında Türkiye'ye kokain sokarken yakalandı

Brezilyalı kadın, ayakkabı tabanında Türkiye'ye kokain sokarken yakalandı

Ayakkabıların görüntüsü

Spor Ayakkabı Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uçak Bileti Kontrol Noktası 

-Tabanlarından kokain çıkması
-Kokain ve çantanın görüntüsü
-Zanlı kadının adli tıpa getirilip götürülmesi
-TAKİP: AA, DHA
-ULAŞIM: ADANA'DAN GEÇİLDİ

( ADANA )- Brezilya'dan önce Katar'a oradan da Adana'ya gelen Brezilya uyruklu bir kadının 8 spor ayakkabısının tabanında 1 kilo 770 gram kokan ele geçirildi ADANA

- Brezilya'dan önce Katar'a oradan da Adana'ya gelen Brezilya uyruklu bir kadının 8 spor ayakkabısının tabanında 1 kilo 770 gram kokan ele geçirildi. Olay Adana Havalimanı Dış Hatlar bölümünde meydana geldi. İddiaya göre; Brezilyalı Maria Dos Santos Cisto (41) 8 çift spor ayakkabının tabına gizlediği 1 kilo 770 gram kokaini uçak içi kabine sığacak büyüklükte bir valize koyduktan sonra Brezilya'dan aktarmalı olarak önce Katar'a daha sonrada Adana’ya uçak bileti aldı. Brezilya’dan uçağa binen kadın aktarmalı uçtuğu için önce Katar’a indi. Bu ülkede uçak değiştiren kurye kadın, daha sonra Adana uçağına bindi. Kente gelen Brezilyalı kadın, kabin bagajını aldıktan sonra pasaport kontrol noktasına gitti. Kadının tavırlarından şüphelenen bu mevsimde Adana'ya Brezilya'dan bir turistin gelmeyeceğini düşünen polis, şüphelenip narkotik ekiplerine haber verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının üst aramasını yaptıktan sonra valizini açınca 8 adet spor ayakkabı buldu. Ayakkabıların tabanının yeniden yapıştırıldığını gören polis tabanları açınca gizlenmiş kokainleri buldu. Toplamda 1 kilo 770 gram kokain ele geçiren ekipler, Brezilyalı kadını gözaltına aldı. Bir otelde rezervasyonu bulunan kurye kadın “Çanta içinde sadece ayakkabı olduğunu zannediyordum. Adana’da onu birisine teslim edecektim. Başka bir bilgim yok. Ben Adana'ya fuhuş amaçlı geldim” dediği öğrenildi. Brezilyalı kadın ‘uluslar arası uyuşturucu ticaretinden’ sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
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