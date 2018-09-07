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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Brezilya Milli Günü kutlandı - ANKARA

Brezilya Milli Günü kutlandı - ANKARA

- Brezilya Büyükelçiliği resepsiyonuna gelen konukların karşılanması - Müzik dinletisinden detay - Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto'nun konuşması - Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız'ın konuşmasıBrezilya Milli Günü Ankara 'da kutlandı - Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto: - "Brezilya ve Türkiye arasındaki yakın iş birliğini en yüksek seviyeye taşıyacak birçok projeyi yeniden başlatacağımızı söylemek isterim" - Büyükelçi İnan Özyıldız: - "Brezilya, Latin Amerika ve Karayipler'deki en büyük ticari ortağımız. Ticaret hacmimiz 2017'de 3 milyar dolardı. İki tarafın çabalarıyla bu sayı kesinlikle daha yüksek bir seviyeye çıkacak"ANKARA (AA) - Brezilya Milli Günü, Ankara 'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto, Brezilya Tarım Bakan Yardımcısı Eumar Novacki, Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi Süleyman İnan Özyıldız'ın yanı sıra çok sayıda diplomat, yabancı misyon şefi ve iş insanı katıldı.
Büyükelçi Neto, burada yaptığı konuşmada, Brezilya'nın 1822'de Portekiz'e karşı bağımsızlığını ilan ettikten 36 yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu ile resmi, diplomatik ilişkiler kurmaya başladığını, bu gecede bu iki tarihi olayın kutlandığını belirtti.
Brezilya ve Türkiye'nin 2010'dan bugüne stratejik ortaklığa sahip olduğunu kaydeden Neto, "Brezilya ve Türkiye arasındaki yakın iş birliğini en yüksek seviyeye taşıyacak birçok projeyi yeniden başlatacağımızı söylemek isterim." dedi.
Neto, iki ülke arasında tesis edilen diplomatik ilişkilerin 160. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Brezilya Cumhurbaşkanı Michel Temer'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir davet mektubu gönderdiğini söyledi.

Büyükelçi Özyıldız ise Brezilya ve Türkiye'nin köklü ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "Yetkililerimiz ve iş insanlarımız arasındaki iletişimi ve ziyaretleri artırmanın ikili ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyorum." dedi.
Brezilya'nın kendi bölgesinde önde gelen aktörlerden biri olduğunu vurgulayan Özyıldız, "Brezilya, Latin Amerika ve Karayipler'deki en büyük ticari ortağımız. Ticaret hacmimiz 2017'de 3 milyar dolardı. İki tarafın çabalarıyla bu sayı kesinlikle daha yüksek bir seviyeye çıkacak." ifadesini kullandı.Özyıldız, 2018'in ilk yarısında ikili ticaret hacminin şimdiden 1,9 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomik ilişkilerimiz köklü iş birliğimizin sadece bir kısmını oluşturuyor. Hiç şüphesiz ki iş birliğimizi farklı alanlarda da geliştirmek için büyük bir potansiyele sahibiz." dedi.
İstanbul ve Sao Paulo arasında 10 yıl önce direkt uçuşların başladığını kaydeden Özyıldız, "Bu uçuşlar iki ülke arasındaki mesafeyi kısalttı ve ekonomi, kültür ve turizm alanlarındaki ilişkilerimize ivme kazandırdı." şeklinde konuştu.
Büyükelçi Neto ve eşi Diva Cristina, Brezilya'nın Adana Fahri Konsolosu Gözde Demir Çelen, Nevşehir Fahri Konsolosu Ömer Tosun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Lilian Tonella Tüzün ve Büyükelçilik çalışanı Melihat Yıldırım'a Türkiye'de Brezilya imajını ve ikili ilişkileri geliştirmek için çaba gösterenlere verilen, Brezilya'nın en üst düzey nişanı olan "Rio Branca" devlet nişanını taktı.

Strateji Diplomat Devlet Nişanı İş İnsanları Milyar Dolar 

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