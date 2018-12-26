Brezilya'dan gelen yolcunun valizinden 2 kilo kokain çıktı

-ele geçirilen uyuşturucu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden hareket ederek Atatürk Havalimanı'na gelen Venezuela uyruklu bir şahsın valizinden 2 kilo 450 gram kokain çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Narkotik Grubu görevlilerince 18 Aralık'ta Atatürk Havalimanı’nda Venezuela uyruklu F.Y.R.M (39) isimli şahıs şüphe üzerine durduruldu. Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden hareket ederek Atatürk Havalimanı'na gelen F.Y.R.M.'ye ait valizinde yapılan aramalarda; valizin alt ve üst kısımlarına zulalanmış vaziyette ağırlığı 2 kilo 450 gram gelen kokain maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

