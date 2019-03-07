Brezilya'dan Adana'ya ayakkabı içinde kokain getirmiş
- Narkotik dedektör köpeğiyle kadının çantasının aranması - Çantadaki ayakkabıların çıkartılması - Ayakkabıların tabanında kokain bulunması - Gözaltına alınan Brezilya uyruklu kadının Adli Tıp Birimine getirilmesi - Sağlık kontrolünden geçirilen kadının polis aracına bindirilmesi - Çanta, ayakkabı ve uyuşturucudan genel - detay görüntüler - Adana Havalimanında yapılan aramada, çantasındaki 8 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş 1 kilo 770 gram kokain ele geçirilen Brezilyalı kadın tutuklandı - Şüphelinin uyuşturucuyu kentte buluşacağı bir kişiye teslim etmeyi planladığı öne sürüldüADANA (AA) - Brezilya'dan aktarmalı uçakla Adana 'ya gelen kadın yolcunun çantasındaki ayakkabılara gizlenmiş 1 kilo 770 gram kokain ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Havalimanında Brezilya'dan aktarmalı uçakla kente gelen Maria Dossantos Cristo'nun (41) durumundan şüphelenerek üzerini ve bagajını aradı.Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada kadının el çantasında 8 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş 1 kilo 770 gram kokain bulundu.Bunun üzerine Brezilya uyruklu kadın gözaltına alındı.Şüphelinin uyuşturucuyu kentte buluşacağı bir kişiye teslim etmeyi planladığı öne sürüldü.Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimine getirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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