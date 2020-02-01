Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Brezilya’da şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısı 67’ye yükseldi İzle

- Brezilya’da şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısı 67’ye yükseldi İzle

sel detayları

(RIO DE JANEIRO) RIO DE JANEIRO

Muhalifler İklim Değişikliği Şiddetli Yağış 2 Milyon Dolar Hükümet 


- Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 67’ye yükseldi. Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 67’ye yükseldiği açıklandı. Sao Paulo’dan sonra ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Minas Gerais’e bağlı 196 şehir ve kasabada ilan edilen acil durum devam ediyor. 23 Ocak’tan beri devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 80 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Yağmurlardan etkilenen Ro de Janeiro, Espritu Santo ve Minas Gerais eyaletlerine, felaketin etkilerinin azaltılması için 892 milyon real yaklaşık 200 milyon dolar yardım yapılması kararı alındı. Öte yandan toplumsal hareketler ve siyasi muhalifler bu tür bir durumun önlenmesi için kamu politikalarına önceden yatırım yapılmamasına dikkat çekti. Devlet Başkan Jair Bolsonaro göreve geldiği ilk yılda kırsal bölgeler arasındaki yolların düzenlenmesi için sadece 72 milyon dolar yatırım yapılmasını onayladı. Bu daha önceki dönem hükümetleri tarafından iklim değişikliğinin etkilerine karşı yapılan yatırımlarla karşılaştırıldığında önemli bir düşüşü gösteriyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
Suriye'deki İç SavaşSuriye'deki İç Savaş
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı