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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Brezilya'da Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Brezilya'da Okul Katliamının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Brezilya ' nın Sao Paulo kentinde bir okulda 10 kişinin öldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Brezilya ' nın Sao Paulo kentinde Raul Brasil Devlet Okuluna silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırganlar dâhil 10 kişi hayatını kaybetmişti. Brezilya polisi, saldırıyı iki eski öğrencinin yaptığını açıklamış, iki öğrencinin de saldırıdan sonra intihar ettiğini duyurmuştu. Saldırı anının görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olayın dehşeti bir kez daha görülmüş oldu. Polis, saldırganların tabanca, ok, yay ve patlayıcıyla 5 ' i öğrenci 8 kişiyi öldürdüğünü duyurmuştu.

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