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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Brezilya’da kıyılarındaki petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

- Brezilya’da kıyılarındaki petrolü temizleyen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

Petrolden zarar gören deniz kaplumbağası

Petrol Sızıntısı Semptom Hükümet Baş Ağrısı Baş Dönmesi 

-Denizdeki petrol görüntüleri

(RIO DE JANEIRO) RIO DE JANEIRO

- Brezilya’da bir haftadır petrol sızıntısı nedeniyle sahile vuran petrol tortularını temizleyen 17 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Brezilya'nın kuzeydoğu kıyılarında bilinmeyen nedenle meydana gelen petrol sızıntısı 9 eyalette en az 200 plajda çevre felaketine yol açtı. Plajlara ulaşan petrolü temizlemek için gönüllü olarak çalışan en az 17 kişi hastanelik oldu. Hastalarda baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, kızarıklık ve ciltte kırmızı lekeler gibi semptomlar görüldüğü belirtildi. Ayrıca kıyılardaki kaplumbağalar da petrolden zarar gördü. Binlerce gönüllünün yanı sıra petrolü temizlemek için bölgeye gönderilen 5 bin askerde de aynı semptomların görülmesinden endişe ediliyor. Yerel yetkililer temizlik işlerine katılan tüm gönüllülerin kontrol için acil olarak hastanelere başvurmalarını istedi. Sızıntı sonrasında bölgeye 2 gün önce takviye asker gönderilmesi kararı alınmıştı. Brezilya petrol sızıntısı için Venezuela’yı suçluyor Brezilya hükümeti, petrol sızıntısıyla ilgili Amerikan Devletler Örgütü'ne (OAS) başvurdu. Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, Brezilya Devlet Başkan Jair Bolsonaro’nun petrol sızıntısıyla bağlantılı olarak Venezuela’dan bilgi alınması için OAS’a başvuruda bulunduğunu söyledi.

ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, bir askeri harekata destek vereceğini söylemişti.
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