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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Brezilya’da insanlıktan utandıran görüntüler - Bir grup kimsesiz çocuk podyumda evlat edinmek isteyen ailelerin önünde yürütüldü - Program toplanan binlerce imzayla protesto edildi Video

- Brezilya’da insanlıktan utandıran görüntüler - Bir grup kimsesiz çocuk podyumda evlat edinmek isteyen ailelerin önünde yürütüldü - Program toplanan binlerce imzayla protesto edildi Video

podyumdaki kimsesiz çocuklar

( BRASILIA ) - Brezilya’da insanlıktan utandıran görüntüler- Bir grup kimsesiz çocuk podyumda evlat edinmek isteyen ailelerin önünde yürütüldü- Program toplanan binlerce imzayla protesto edildi BRASILIA

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- Brezilya’da yaşayan bir grup kimsesiz çocuk, podyumda evlat edinmek isteyen ailelerin önünde yürütüldü. Köle pazarını andıran etkinlik ülkede tepkilere yol açtı. Brezilya'da evlat edinmeyi bekleyen kimsesiz çocuklar kendilerini evlat edinmek isteyen ailelerin önünde adeta “köle pazarına çıkarılır” gibi, hazırlanan bir sahnede yürütüldü. Ülkede büyük tepkiye neden olan etkinlik Evlat Edinme Araştırma ve Destek Derneği'nin (Ampara) yerel birimi ile Avukatlar Birliği (OAB) tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlendi.
"Podyumdan Evlat Edinme Programı” şeklinde duyurulan organizasyon için OAB Çocuk ve Gençlik Komisyonu Başkanı Tatiane de Barros Ramalho, “Evlat edinilme potansiyeli olan bu çocuklar için düzenlenen gece, insanları evlat edinme hakkında daha fazla bilgiye sahip kılacak. Çocuklar bu geçitle kendilerini özel hissedecekler” ifadelerini kullandı. İnsani değerlerin ayaklar altına alındığı program toplanan binlerce imzayla protesto edilirken organizatörler ise hiçbir çocuğun katılmaya zorlanmadığını iddia etti.
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