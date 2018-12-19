Brezilya’da En Az 600 Ev Kül Oldu



- Brezilya’nın Manaus kentinde dün çıkan yangında en az 600 ev kül oldu. Yaşanan olayda 4 kişi yaralanırken 2 binden fazla kişi ise bölgeden tahliye edildi. Brezilya’nın kuzeyindeki Amazonas eyaletinde yer alan Manaus kentinde dün sabah saatlerinde bir düdüklü tencerenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yaşanan olayda çoğunluğu mevsimlik sellerden kaçan kişiler tarafından inşa edilen en az 600 ahşap ev kül oldu. Amazonas eyaleti Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Amadeu Soares tarafından yapılan açıklamada 4 kişinin yaralandığı ve 2 binden fazla kişinin ise evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Bu tür yangınların, Brezilya’daki hızlı kentleşme sonucu yetersiz şehir planlaması sonucunda çoğalan gecekondu mahallerinde sıkça yaşandığı biliniyor.

