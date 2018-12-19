Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Brezilya’da En Az 600 Ev Kül Oldu

Brezilya’da En Az 600 Ev Kül Oldu

Yangın görüntüler

( BRASILIA ) - Brezilya’da en az 600 ev kül oldu BRASILIA

Ahşap Ev Gecekondu Bild Düdüklü Tencere 


- Brezilya’nın Manaus kentinde dün çıkan yangında en az 600 ev kül oldu. Yaşanan olayda 4 kişi yaralanırken 2 binden fazla kişi ise bölgeden tahliye edildi. Brezilya’nın kuzeyindeki Amazonas eyaletinde yer alan Manaus kentinde dün sabah saatlerinde bir düdüklü tencerenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yaşanan olayda çoğunluğu mevsimlik sellerden kaçan kişiler tarafından inşa edilen en az 600 ahşap ev kül oldu. Amazonas eyaleti Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Amadeu Soares tarafından yapılan açıklamada 4 kişinin yaralandığı ve 2 binden fazla kişinin ise evlerinden tahliye edildiği bildirildi.
Bu tür yangınların, Brezilya’daki hızlı kentleşme sonucu yetersiz şehir planlaması sonucunda çoğalan gecekondu mahallerinde sıkça yaşandığı biliniyor.
İlgili Foto Galeriler
Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!Düdüklü tencere genç kadının suratına patladı!
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı