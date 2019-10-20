Brexit protestosu - LONDRA Video

- Yürüyüşten detaylar - Yürüyüşe katılanların açıklamaları - Göstericilerden detaylarLONDRA - İngiltere 'nin başkenti Londra bir araya gelen göstericiler, AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılıp oylanması öncesinde bir araya gelerek, halk tarafından oylanmak üzere referanduma sunulması talebiyle gösteri düzenledi.
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