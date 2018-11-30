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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Bozüyük'te trafik kazası: 1 yaralı - BİLECİK

Bozüyük'te trafik kazası: 1 yaralı - BİLECİK

- Kazadan detaylar - Minibüste sıkışan sürücünün kurtarılması - Yaralının ambulansa kaldırılmasıBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Birol Erdağ idaresindeki 26 B 1514 plakalı minibüs, Bozüyük - Bursa kara yolunun Yeşilkent köprüsü mevkisinde Yusuf Güven yönetimindeki 16 ACS 180 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazada, minibüste sıkışan Erdağ 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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