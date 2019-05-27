Bozüyük’te tefeci ve uyuşturucu operasyonu, 6 gözaltı Haberi



- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonlarda tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekiplerinin sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda iki ayrı tefeci ve uyuşturucu çetesi olduğu iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda K.A ile İ.Y. isimli şüpheliler, tefecilikten Ç.B. isimli şüpheli uyuşturucu satıcılığından gözaltına alınırken, ikinci operasyonda ise S.K, E.S. ve S.B. isimli tefeci grubu gözaltına alındı. Diğer yandan şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 282 adet tabanca fişeği, 21 adet çeşitli ebatlarda av tüfeği fişeği, 7 adet kurusıkı tabanca fişeği 1 gram kubar esrar, 2 adet not defteri, 1 adet ajanda, 1 adet tapu, 8 adet dekont ve 2 adet senet ele geçirildi.

