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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Bozüyük’te drone ile trafik denetimi yapıldı Haberi

Bozüyük’te drone ile trafik denetimi yapıldı Haberi

İl Emniyet Müdürünün açıklamaları

Trafik Kuralları Hatalı Sürücü Kırmızı Işık Trafik Denetimi Emniyet Şeridi 

-Drone ile denetimlerden görüntü
-Detay

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevre yolu üzerinde drone ile trafik denetimi yapıldı. Bozüyük Çevre yolu üzerinde Seyir Terası yanındaki hakim tepeden havalanan drone ile trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.
Trafik denetimlerini İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ile birlikte inceleyen Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal; "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2 Kasım'dan itibaren tüm Türkiye'de başlattığı havadan kontroller kapsamında, Bozüyük'te drone ile trafik kontrollerimizi sürdürüyoruz. Günün çeşitli saatlerinde drone ile yapılan ihlaller tespit edilerek, ileri yönde bekleyen ekiplerimize bildiriliyor ve hatalı sürücüler ile ilgili gerekli idari işlemleri gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda yapılan yoğun trafik denetimleri ve sürücülerimizin trafik kurallarına uymalarında gösterdikleri kararlılık neticesinde, trafik kazalarının önlenmesi konusunda önemli mesafeler alınırken önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliğidir" dedi.
Drone denetimlerinde kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ve hız ihlali yaptığı, cep telefonuyla konuştuğu tespit edilen sürücülere trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandığı belirtildi. Bugüne kadar bu kapsamda 923 sürücünün kontrol edildiği ve 18 sürücüye de cezai işlem uygulandığı kaydedildi.
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