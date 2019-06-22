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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şebekesini çökertti

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şebekesini çökertti

Zanlıların adliyeye getirilirken görüntüsü

( BİLECİK )- Bozüyük'te çalıp Eskişehir'de yakalandılar- Hakkında 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden birinin üzerine kayıtlı 9 daire ve 350 bin TL değerinde de bir otomobil olduğu tespit edildi BİLECİK

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- Bilecik’in Bozüyük ilçesi çevre yolundaki tesislerde yaklaşık 20 bin TL’lik hırsızlık olayına karışan zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandılar. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda zanlılar, Bozüyük çevre yolu boyundaki dinlenme tesislerinde yemek yemek için duran İ.Ç.’ye ait içinde 1 adet cep telefonu ve 17 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı alarak kayıplara karışmışlardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler Eskişehir ilinde yakaladı. Şüphelilerden H.M. (45), S.U. (43) ve D.A. (46) Bozüyük’e getirilerek gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda D.A. isimli kadın şüphelinin üzerine kayıtlı 9 daire ve 350 bin TL değerinde de bir otomobil olduğu tespit, ayrıca hakkında 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. (İC-Y)
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