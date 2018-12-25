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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bozüyük beyaza büründü

Bozüyük beyaza büründü

İlçenin farklı noktalarından değişik kar manzaraları

Karayolları Kar Manzaraları Kullar Öğrenciler Kar Yağışı 

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( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı sebebi ile ilçeye bağlı köy ve belde de taşımalı sistemle öğrenim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi. Uzun süredir beklenilen kar yağışına en çok çocuklar sevinirken kar sevincini arkadaşlarıyla doyasıya yaşadılar. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozüyük-Söğüt karayolunda zaman zaman trafikte tıkanmalar meydana gelirken karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrasında trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı kaydedildi. İlçe genelinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin teyakkuzda oldukları belirtildi. Diğer taraftan yağışın gece boyunca da devam etmesinin beklendiğinden trafiğe çıkacak sürücülerin don ve buzlanma olaylarına karşı duyarlı olmaları istendi.
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