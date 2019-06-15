Bozulan tekneden denize atlamıştı bulunması için çalışmalar yeniden başladı



- Bursa’nın Gemlik ilçesinde denize açıldıkları teknenin bozulması sebebiyle denize atlayarak sahile kadar yüzmek isteyen 3 kişiden biri olan Serdar Sincan’ın bulunması için denizdeki arama ve kurtarma çalışmaları İçişleri Bakanlığı talimatıyla yeniden başladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında, içinde 10 kişinin olduğu tekne, arızalandıktan sonra denizde sürüklendi. Ekipler tarafından başlatılan operasyonda 7 kişi kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan Yaman Şipka, Serdar Sincan ve eşi Natali Sincan ise denizde hava şartları sebebiyle denizde kayboldu. 3 kişiden biri olan aman Şipka 12 saat sonra sağ kurtarılırken Natali Sincan’ın cansız bedeni Mudanya sahilinde bulundu. Natali Sincan’ın eşi Serdar Sincan ise olaydan sonra 4 gün boyunca devam eden arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Arama çalışmalarının sona ermesinin ardından Serdar Sincan’ın ailesi İçişleri Bakanlığı’na oğullarının cesedinin bulunmasını istedikleri yönünde istekte bulundu. Sincan ailesinin isteğine kayıtsız kalmayan İçişleri Bakanlığı arama çalışmalarının yeniden başlaması için talimat verdi. Talimatın üzerine ekipler dün akşam saat 21.00’dan itibaren arama çalışmalarına yeniden devam etti. Arama çalışmalarının 3 gün boyunca kesintisiz devam edeceği, cesedin bulunamaması halinde aramaların durdurulacağı öğrenildi.

