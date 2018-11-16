Bozulan aracı 30 km ayakları ile ittiler İzle



- Motosiklet sürücüleri yolda bozulan ve içerisinde 3 aylık birde bebek bulunan aracı 30 kilo metre ayakları ile iterek tamirciye ulaştırdılar. Tokat’ın Niksar ilçesinde motosiklet tutkunları örnek bir olaya imza attı. My Enduro Niksar Motosiklet kulübü üyesi 3 motosiklet tutkunu, geçtiğimiz gece Niksar’ın Karanlıkdere mevkisinde, cep telefonlarının çekmediği bir noktada arazı yaban bir otomobil ile karşılaştı. Araçta Niksar’da ki bir cenazeye katılmak için İstanbul’dan hareket eden, aralarında 3 aylık bebeğinde yer aldığı bir aile bulunuyordu. Araç çalıştırılamayınca motosiklet tutkunları aileyi soğukta çaresiz bırakmamak için ilginç bir şey yaptı.İki motosiklet sürücüsü arızalı aracı 30 km boyunca ayakları ile iterek tamirciye ulaştırdı. Arkadaşları da bu anları kask kamerası ile kaydetti.

(MA-GF-

