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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Bozuk para hırsızı kamerada

Bozuk para hırsızı kamerada

Şahsın paraları poşetle kapatması

Market Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Şahsın bozuk paraları cebine doldurarak gitmesi

( BURSA )- Poşetle üstünü kapattığı bozuk paraları çaldı, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi BURSA

- Bursa'da bir markette, kasanın önünde duran bozuk paraları poşetle kapatarak çalan hırsız, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'da bir markette 18.30 sıralarında gerçekleşti. Markete müşteri olarak giren şüpheli, aldığı ürünlerle kasaya gelerek burada kasiyerin önünde duran bozuk paraların üstünü poşetle kapattı. Kasiyerin bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli üstünü kapattığı paraları cebine doldurduktan sonra aldığı ürünlerle beraber marketten çıktı. O anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Müşteriler gittikten sonra durumu fark eden market çalışanları güvenlik kamerasını detaylı olarak izleyince şüphelinin paraların üstünü kapatarak çaldığını gördü.
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