Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Bozo' ile 'Muzo' buzlu kokteyl ile serinliyor - KONYA Haberi

'Bozo' ile 'Muzo' buzlu kokteyl ile serinliyor - KONYA Haberi

"Bozo" ile "Muzo" buzlu kokteyl ile serinliyor - KONYA - "Bozo" ile "Muzo" buzlu kokteyl ile serinliyor - Karatay Hayvanat Bahçesi'nin girişinden görüntü - Hayvanat bahçesindeki ayılardan görüntü - Ayılara atılan kokteyllerin görüntüsü - Ayıların kokteyli parçalaması - Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Fatih Altay ile röportaj"Bozo" ile "Muzo" buzlu kokteyl ile serinliyor - Konya hayvanat bahçesinin ilgi odağı "Bozo" ile "Muzo" isimli ayılar, hava sıcaklığının artmasıyla görevliler tarafından özel hazırlanmış "buzlu kokteyl" ile serinliyorKONYA (AA) - Konya hayvanat bahçesinde ziyaretçilerin ilgi odağı "Bozo" ile "Muzo" isimli ayılar, hava sıcaklığının artması üzerine özel hazırlanmış "buzlu kokteyl" ile serinliyor.Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.Yırtıcı hayvanlar buzlu et kokteyli, ayılar ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiliyor.Başta lamalar ve develer olmak üzere hayvanlar, günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılıyor. Bu sayede serinleyen hayvanlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Hayvanat bahçesindeki kaplan, aslan ve puma gibi yırtıcı hayvanlara da buzlu et kokteyli veriliyor.Hayvanat bahçesinin 10 yıllık misafirleri, "Bozo" ile "Muzo" isimli ayılar da sıcaktan bunaldığından kafeslerindeki havuzda serinliyor. Havuz keyfi yayan iki ayıya, donmuş meyve kokteyli veriliyor. Ayıların suyun içerisindeki meyve keyfi, bahçeyi gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor. - "Onları serinleten gıdalar veriyoruz"Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Fatih Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hava sıcaklığının 37 derecenin üzerine çıktığını, kendilerinin de yaza hazırlıklı olduklarını söyledi.

Hayvanların kışta ve yaz aylarında ayrı şekilde bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Altay, şöyle devam etti:"Serinlemesi gereken, sıcaktan etkilenen hayvanlara, onları serinletici gıdalar vermeye başladık. Gıdaların içerisine C vitamini de koyduk. Buna ihtiyaçları var. Hem havuza giriyorlar hem de buzlu meyve kokteyli ile serinliyorlar. Bir nebze de olsa onları sıcaktan bu yöntemlerle koruyoruz."Verecekleri yiyeceklerin derin dondurucuda bekletildiğini anlatan Altay, "Yiyeceklerini havuzlara atıyoruz. Hem havuza girip serinliyorlar hem de soğuk yiyecekler yiyorlar." diye konuştu

Hava Sıcaklığı Muhabir Ziyaretçiler Hayvan Hayvanat Bahçesi 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı