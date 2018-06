Bozkırın ortasında ‘Plaj’ keyfi başladı...Yapay plaj havadan görüntülendi

-Havuza gire insanlardan detaylar

-Plaj Sorumlusu Osman Çırak ile röp.

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Eskişehir'in denizi yaz sezonunu açtı- Plaj Sorumlusu Osman Çırak:- “Her sene biraz daha erken açıyoruz ki halkımız memnun kalsın”- “Bu yılın ilk 15 gününde bin kişiyi ağırladık" ESKİŞEHİR



- Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bozkırın ortasındaki deniz olarak nitelendirilen Eskişehir'deki ‘Kent Park Plajı’ yaz sezonuna başladı.

Türkiye’nin birçok bölgesinden kenti ziyaret eden insanlara, sıcak havalarda yapay plajla serinleme fırsatı sunuluyor. 9 yıl önce faaliyete geçirilen ve halk arasında ‘Bozkırın ortasındaki deniz’ olarak adlandırılan Kent Park Plajı yaz sezonunu açtı. Her yıl kent sakinleri ve ülkenin birçok şehirden binlerce ziyaretçi ağırlanan plajda, tüm hazırlıklar tamamlanarak hizmete sunuldu. 1 metre 45 santim derinliği olan plajda olumsuz durumlara karşı da 10 cankurtaran ve sağlık görevlileri çalışıyor. Yağışlı havaların kent üzerindeki etkisinden dolayı bu sıralar talep azalsa da Plaj Sorumlusu Osman Çırak, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığın artmasıyla birlikte tekrar binlerce insanın yapay plajda buluşacağını belirtti.

“Her sene biraz daha erken açıyoruz ki halkımız memnun kalsın” Çırak, yaz sezonuna başlamadan önce tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek, “Bu sene daha güzel. Erken başladık sezona yalnız hava şartları biraz olumsuz etki ediyor yağmur dolayısıyla. Her sene biraz daha erken açıyoruz ki halkımız memnun kalsın. Bu şekilde açtık, inşallah önümüzdeki günlerde iyi olur. Şunu söylemek gerekirse, yani burası gördüğünüz gibi büyük bir alan. Yani bunu suyun filtresinden, motor dairesinden tutun, burada her türlü gereği yaptık. Otomatik dozajlama makinelerimiz var bunların bakımı oldu. Kabinlerimiz sağlıklı bir şekilde, ahşap olduğu için, ilacı boyası atıldı, kum yenilendi. Haliyle kırılan şezlongların yerine şezlong alıyoruz. Şemsiye getirtiyoruz Aydın’dan. Bu şekilde hizmetlerimizi veriyoruz” diye belirtti.

“İstanbul’dan arayanlar, Ankara’dan arayanlar var” Sezona başlamadan önce birçok yerden telefon aldıklarını da belirten Çırak, “Açmadan önce telefon yağmuruna tutulduk. İstanbul’dan arayanlar, Ankara’dan arayanlar var. Hatta şu an bile burada Ankara’dan gelen misafirimiz var. Geçen sene 24 Haziran tarihi itibarı ile açtık. Bu sene biraz daha öne aldık 13 Haziran’da faaliyete girdik. Şu ana kadar yaklaşık bin kişiyi ağırladık. İnşallah daha da uzun geleceğini düşünüyoruz insanlarımızın. Aynı zamanda bu bozkırın ortasında böyle bir tesisi hazırlayan Yılmaz hocamıza teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.