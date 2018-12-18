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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Bozkırda yetişen alabalıklar Uzakdoğu'ya ihraç ediliyor

Bozkırda yetişen alabalıklar Uzakdoğu'ya ihraç ediliyor

Çekerek Barajı'ndan arşiv görüntüler

Alabalık İtalya Avcılık 

-İl Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir’in açıklamaları
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Bozkırın ortasında yer alan Yozgat'ta Çekerek Barajı'nda birçok Avrupa ülkelerinin sofralarını süsleyen alabalıklar, Uzakdoğu mutfağında da yer almaya başladı.
Çekerek Barajı’nda üretilen alabalıklar, Avrupa’dan sonra Uzakdoğu’ya ihraç edilmeye başlandı. Çekerek Barajı’nda üretilen balıklar kamyonların arkasına yerleştirilen özel tanklarla Karadeniz’de bulunan Somon Üretim Tesisleri’ne götürülüyor. Buruda yaklaşık 5-6 kiloya ulaşarak somon halini alan balıklar, Japonya’ya ihraç ediliyor. Belçika, Hollanda, Almanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin sofralarını süsleyen alabalıklar şimdi de Japonya mutfağındaki yerini alıyor. Bölge halkı da geçimini balıkçılıkla sağlıyor. 2018 yılında toplam 2 bin 160 ton alabalık, gümüş, sazan balığı üretildiğini ve avlandığını söyleyen Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir, bu balıkların tamamına yakınının Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

Yozgat'ta denizin olmadığını ama balığın çok olduğunu ifade eden Özdemir, "Özellikle ihraç ettiğimiz balığımız var. 906 ton avcılıkla avlanan sazan, gümüş balığımız var. Gümüş balığını daha çok Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Sazan balığını da Lübnan, Ürdün, Suriye gibi Arap ülkelerine gönderiyoruz. Bir de bunun yanı sıra burada bin 100 ton kadar alabalık üretimimiz var. Şu anda alabalıklarımızı canlı olarak Karadeniz’de Somon Üretim Tesislerine götürülüyor. Orada büyüyor ve somon oluyor. Kalitesi iyi olduğu için onlara da Japonlar talip. Bizim buradaki alabalıklar, Somon Üretim Tesisleri’nde daha iyi geliştiği için Japonlar tarafından bizim buradaki alabalıklar tutuluyor. Şu anda üretimimiz gayet iyi, yeni tesislerimiz de kurulacak. Yozgat özellikle sazan ve gümüş balığında merkez haline geldi. Arap ülkelerine gönderilen balıklar Yozgat’ta toplanıyor ve ihraç ediliyor" dedi.

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