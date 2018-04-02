Bozkır’da solucan gübresi üretimi - KONYA İzle

- Solucan gübresi üretimi yapan Mustafa Asan'ın açıklaması - Solucan gübresi üretimi yapılan yerden detayBozkır’da solucan gübresi üretimiKONYA (AA) - Konya 'nın Bozkır ilçesinde taksi işletmeciliği yapan Mustafa Asan, internetten gördüğü Kırmızı Kaliforniya cinsi solucanların üretimine başladı. Kırmızı Kaliforniya cinsi solucanlarla gübre üreten girişimci Asan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süredir sosyal medyadan ve haberlerden gördüğü Kırmızı Kaliforniya cinsi solucanların gübresinin üretimi işini araştırarak bu işe başladığını söyledi.
"Şunu belirtmeliyim ki bu işe başlamadan önceki araştırmalarıma bakınca bu işin sosyal medyada ve haberlerde anlatıldığı gibi çok basit bir şey değilmiş." diyen Asan, şöyle konuştu:"Şu an bazı haberlerle insanlara basit bir şekilde üretime geçecekleri vaat ederek umut veriliyor ama bu işin arka planında ciddi bir emek ve maliyet var. Görüyoruz ki evinizin bir köşesinde üretin büyük para kazanın, bu iş böyle olmuyor. Bu işte maddi bir gelir elde etmek için öncelikle üretim yapacağınız hedefinize bağlı olarak büyük bir depoya ihtiyaç vardır. Kırmızı Kaliforniya cinsi solucanlarla gübre üretimine 1 kasalık solucanla yani 100 bin sayısıyla başladım ve şu an 500 bine yakın solucanım var. Solucanlarımızdan gübre üretebilmek için öncelikle, organik hayvan gübresi temin ediyoruz ve bu hayvansal gübrenin içerisine pazardan temin ettiğimiz meyve ve sebze atıklarını karıştırarak bu atıkların gübre içerisinde yanmasını sağlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu gübre paşasını solucanlarımıza vererek bunları tüketerek gübre haline getirmesini sağlıyoruz."