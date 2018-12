Bozdoğan gençliğine sahip çıkıyor İzle

-kaymakam adem can'ın çocuklara hitabı

- Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde üniversiteli gençlerin spora kazandırılması ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla ilçe kaymakamlığınca başlatılan ‘Bozdoğan Gençlik Buluşmaları’ ve ‘Bağımlı olma sporcu ol’ projesi büyük ilgi görüyor. Başta tiyatro etkinliği olmak üzere çeşitli etkinliklerle sürdürülen proje kapsamında ilçede eğitim gören üniversite öğrencileri ile kahvaltı ve atış etkinliği düzenleyen ilçe kaymakamı Adem Can ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürü Ahmet Keskin, projeye destek veren işadamları ve müftülük görevlileri ile bir araya geldi. ‘Bağımlı Olma Sporcu Ol’ projesi kapsamında ilçedeki gençler ve üniversite okuyan öğrencilerle Bozdoğan Öğretmenevinde kahvaltı yapan öğrenciler Bozdoğan Adnan Menderes Spor Salonun'da hangi spor dallarında çalışma yapabilecekleri hakkında ilçe Spor Müdürü Ahmet Keskin’den bilgi aldılar. ‘Bağımlı olma sporcu ol’ Bozdoğan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Keskin, “İlçemizdeki Spor Salonunda düzenlediğimiz çeşitli kurslarımız var. Şu anki havalı silahlar atıcılık kursu, Türkiye'de ilçe anlamında tek kurs olarak dikkat çekmektedir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okul sporlarında havalı silahlar atıcılık Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye ikinciliğimiz var. Bu yıl ise üniversiteli gençliği de buraya çekmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle üniversiteli gençlerimiz için kurslar açarak onları ‘Bağımlı olma sporcu ol’ sloganıyla daha verimli bir gençlik, kötü alışkanlıklardan uzak daha iyi yetişmiş bir nesil için elimizden geleni yapıyoruz. Spor Bakanlığımız ve İç İşleri Bakanlığı'nın gençlerimizi uyuşturucu maddelerden uzak tutma projesi kapsamında bu projeyle gençlerimizi, çocuklarımızı, ilkokuldan üniversiteye kadar çeşitli sporlara yönlendirmek istiyoruz. Ayrıca üniversite mezunu gençlerimize, burada polislik, astsubaylık gibi askeri okullara hazırlık kursları da açıyoruz.” ‘Gelecekten umutluyuz’ Gelecekten umutlu olduklarını ifade eden Keskin, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Aydın Gençlik Merkezince İlçe Spor Müdürlüğümüzün katkılarıyla tüm lise öğrencilerini kapsayacak şekilde tiyatro sunumu yaptık. Yaklaşık 500 kişilik bir gösteri oldu ve ‘Sadakat’ isimli tiyatro oyunu ile liseli gençlerimize uyuşturucu madde hatta teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilinçlendirmeyi amaçladık” dedi.

‘Üniversiteli gençlerimizin her zaman yanındayız’ Evlerinden uzak gurbette eğitim gören öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ve onların yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştıklarını ifade eden Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, “Bozdoğan Kaymakamlığı olarak İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz aracılığıyla ‘Bozdoğan Gençlik Buluşmaları’ adı altında Bozdoğan'da okuyan üniversiteli gençlerimiz ile sık sık bir araya gelerek, onların burada yalnız olmadığını, devletin şefkatli ellerinin sürekli onların yanlarında olduğunu, maddi manevi herhangi bir sıkıntılarında bize çok kolay bir şekilde ulaşabileceklerini kendilerine söylemek ve hatırlatmak için böyle bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bakanlığımız tarafından yürütülen Bağımlılıkla Mücadele konusu kapsamında biz de ilçe olarak ‘Bağımlı olma, sporcu ol’ bir alt başlık projesi ile de bu projeye katkı sağlamaktayız. Gençlerimizi sportif faaliyetleri konusunda, istedikleri kursları açma, herhangi bir sportif faaliyete katılma adına kolaylıklar sağlamaktayız. Bunun yanında gençlerimizin okuduğu bölümle alakalı ilçemizde faaliyet göstermekte olan firmalarla iletişim kurarak, onların mezun olduktan sonra daha kolay iş bulabilmeleri için, pratik yapma imkanı sunmaktayız. Burada gençlerimizi bir nevi geleceğe hazırlamaktayız. İnşallah güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” dedi.