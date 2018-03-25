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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Bozdağ: 'Türkiye'nin gücü, birliktedir, istikrardadır, güçlü iktidardadır' - YOZGAT

Bozdağ: 'Türkiye'nin gücü, birliktedir, istikrardadır, güçlü iktidardadır' - YOZGAT

Bozdağ: "Türkiye'nin gücü, birliktedir, istikrardadır, güçlü iktidardadır" - YOZGAT - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın konuşması - Ray seriminin yapılmasıYOZGAT - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,Yerköy'de Ankara - Sivas YHT Hattı İlk Ray Serim Töreni'ne katıldı.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Türkiye'nin gücü, birliktedir, istikrardadır, güçlü iktidardadır. Bütün bunları Türkiye'ye kazandıran en önemli sır, Türkiye'nin son 15 yılda yaşadığı istikrar, Türkiye'yi yöneten iktidar, bu iktidarların iyi yönetimi ve bunun doğurduğu güven ortamıdır. Bizim hazinemiz budur. Bu hazineleri eğer muhafaza edersek, Türkiye'nin önünü de yolunu da Allah'ın izniyle kimse kesemeyecektir. Ben aziz milletimizin Türkiye'nin önünü ve yolunu kesmek isteyenlere fırsat vermeyeceğine yürekten inanıyorum."

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