Bozdağ: '(Suriye'deki kimyasal saldırı) Uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece fayda vardır' - ANKARA
Bozdağ: "(Suriye'deki kimyasal saldırı) Uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece fayda vardır" - ANKARA - Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasıANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Bakanlar kurulu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)Bozdağ: "(Suriye'deki kimyasal saldırı) Uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önem, fayda vardır."Bozdağ: "Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir."Bozdağ: "Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir."Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Suriye'deki kimyasal saldırı) Bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir."