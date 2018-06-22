Bozdağ: ''(Seçim sonuçlarına müdahale iddiası) Başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir' - YOZGAT İzle
Bozdağ: ''(Seçim sonuçlarına müdahale iddiası) Başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir" - YOZGAT - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasıYOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat 'ın Saraykent ilçesinde soruları cevapladı.Bozdağ: "(Seçim sonuçlarına müdahale iddiası) Kendi seçim sonuçlarına dönük başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir."